Ein großer Tag für Bibi (26) und Julian Claßen (26)! Bereits seit zehn Jahren sind die beiden YouTube-Stars ein Paar. Vergangenen Herbst krönte schließlich ein Kind ihre große Liebe: Am 4. Oktober 2018 kam ihr Söhnchen Lio zur Welt. Kurz vor seiner Geburt hatten sich die jungen Eltern das Jawort gegeben – genauer gesagt am 12. September 2018. Heute feiert das Paar ihren ersten Hochzeitstag!

Anlässlich ihres Jubiläums postet Bibi ein Foto auf Instagram, das kurz nach ihrer Eheschließung entstanden war. Sie erinnert sich, wie glücklich und aufgeregt sie in diesem Augenblick gewesen sei. Zu dem romantischen Schnappschuss verfasst sie eine rührende Liebeserklärung an ihren Mann: "Julian, ich genieße jeden Tag und jede Minute, die ich mit dir verbringen kann. Ich liebe es, an deiner Seite zu sein, seit über 10 Jahren mit dir das Leben und die Welt zu entdecken und unseren Sohn aufwachsen zu sehen. Danke für alles. Ich liebe dich." Auch Julian schwärmt auf seinem Insta-Account von seiner Frau: "Ich bin so glücklich, dich meine Frau nennen zu können. Bei dir stimmt einfach alles. Ich liebe dich."

Kurz nach ihrer Hochzeit berichteten die Turteltauben damals ihren Followern, dass die Vorbereitungen und ihr großer Tag ziemlich turbulent abgelaufen wären: "Wir haben erst einen Tag vorher Julians ganzes Outfit besorgt", enthüllte die Blondine in einem YouTube-Video. Auch ihr Kleid hätte bis zum Schluss beim Schneider gelegen. Außerdem hätte sie sich bei dem offiziellen Ehedokument verschrieben. "Es war einfach nur chaotisch, aber vor allem superharmonisch", lautete ihr Fazit am Ende.

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, September 2018

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen bei ihrer Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer Hochzeit in Köln

