Bei den Alaskan Bush People überschlagen sich die Ereignisse! Erst Dienstag wurde bekannt, dass die geplante Hochzeit von Bear Brown und seiner Liebsten Raiven Adams nur zwei Wochen nach der Verlobung geplatzt ist. Die Fast-Braut erklärte schweren Herzens auf Social Media, dass sie sich unter anderem das Leben im Rampenlicht mit der TV-Familie nicht vorstellen könne und das Liebesspektakel deshalb absagen und die Beziehung beenden müsse. Nun meldet sie sich erneut mit einer Hammer-News: Sie erwartet ein Kind mit dem Kletter-Fan Bear!

Am Donnerstag postete das Model ein Foto auf Instagram, auf dem ein Babystrampler zu sehen ist. Darauf steht in großen Lettern: "Neuestes Mitglied des Wolfsrudels". Ergänzt wird der Schnappschuss außerdem durch einen positiven Schwangerschaftstest – die beiden Ex-Verlobten erwarten also so kurz nach dem Liebes-Aus Nachwuchs! "Nachdem wir entschieden haben, dass Freundschaft das Beste für uns ist, haben wir herausgefunden, dass eine kleine Überraschung unterwegs ist", kommentierte Raiven den Post.

Haben die zwei also durch ihr gemeinsames Kind jetzt wieder zueinander gefunden? "Wir freuen uns, das Baby als Freunde zusammen großzuziehen und dabei unser Bestes zu geben", musste Raiven die Fans des Paares enttäuschen. Sie können es momentan aber kaum erwarten, das Geschlecht des Nachwuchses zu erfahren und freuen sich auf das Eltern-Sein.

Instagram / raiv3n.mari3 "Alaskan Bush People"-Star Bear Brown und seine Freundin Raiven

Instagram / bearbrownthekingofextreme Rhain und Noah mit ihrem Baby sowie Bear und Freundin Raiven im August 2019

Instagram / raiv3n.mari3 Bear Brown und Freundin Raiven im Juli 2019

