Wagen sie jetzt bald den nächsten Schritt? Erst vor wenigen Tagen hatte diese süße Liebesnachricht für Aufsehen gesorgt: Tom Hiddleston (38) soll sein Herz an Zawe Ashton verloren haben. Der Hollywoodstar soll seine neue Freundin bei der Arbeit am Theater kennengelernt haben – und bereits seit rund sechs Monaten glücklich mit ihr sein. Während sich Tom allerdings in Sachen Beziehung in Schweigen hüllt, sprach jetzt Zawe über ihre Zukunftspläne: Sie hätte gerne ein Kind!

Im Interview mit Bustle, dessen Cover die Schauspielerin auch ziert, wurde die 35-Jährige auf das Thema Nachwuchs angesprochen. "Ich würde gerne ein Baby haben. Ich habe das noch nie zuvor gesagt, aber Frauen sagen es nie", offenbarte sie. Vermeintlichen Schwanger-Gerüchten nahm Zawe allerdings direkt den Wind aus den Segeln: "Es ist nicht in Arbeit und es ist nicht geplant." Ihren mutmaßlichen Liebsten Tom erwähnte sie in dem Gespräch aber mit keinem Wort. Offenbar wollen die beiden ihr Glück lieber aus dem Medienrummel raushalten.

Ob für Tom ein Baby mit seiner Freundin schon infrage käme? An den Gefühlen für die Bühnen-Schönheit würde es zumindest nicht mangeln, wie ein Insider bereits vor einigen Tagen gegenüber The Sun verriet: "Tom hat sich wirklich sehr in Zawe verliebt." Für den Marvel-Star sei die Liebe zu seiner Freundin so ernst, dass er sich vorstellen könne, mit ihr sesshaft zu werden.

Getty Images Tom Hiddleston bei den Olivier Awards 2019

Anzeige

Getty Images Zawe Ashton im April 2019

Anzeige

Getty Images Zawe Ashton, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de