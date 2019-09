Damit dürften die Spekulationen um den Beziehungsstatus von Love Island-Granate Amin ein Ende haben! Am Mittwoch war er als Showkandidat nachträglich in die Flirt-Villa eingezogen und verdrehte schon direkt nach seiner Ankunft so mancher Lady den Kopf. Doch wartet zu Hause womöglich eine Frau auf den Kölner? Im Netz geht jedenfalls das Gerücht um, dass Amin in Wahrheit gar nicht Single ist – jetzt reagiert der Sender darauf und bezieht eindeutig Stellung!

Auf Nachfrage von Promiflash erklärt eine Sprecherin von RTL II: "Unsere Islander bestätigen uns vor Einzug, dass ihr aktueller Beziehungsstatus Single ist." Das Gleiche soll auch für den 28-Jährigen gegolten haben: "Amin hat angegeben, dass seine letzte Beziehung im Oktober 2017 endete", heißt es weiter in dem Statement. Doch ist diese Angabe wirklich korrekt oder hat der Geschäftsmann etwa ein wenig geflunkert?

Als Amin seinen ersten Auftritt in der Sendung hatte, wunderte sich eine Zuschauerin im Netz und postete auf Instagram: "Amin Elkach wird kommen? Es liegt bestimmt eine Verwechslung vor! Er hat doch eine Freundin" Laut der Userin soll der Beau mit einer Frau aus Pakistan liiert sein.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Samira, Asena und Amin bei einem "Love Island"-Date

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Amin Elkach, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Amin Elkach, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de