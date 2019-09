Ist Granate Amin vergeben? Das Fitnessmodel soll bei Love Island die Herzen der Ladys höher schlagen lassen und den Puls der Boys vor Neid zum Rasen bringen. Heute Abend zieht der stählerne Kölner nachträglich in die Villa ein. Mit seinem Einzug sind neue heiße Flirts so gut wie sicher! Doch sollten die für ihn nicht eigentlich tabu sein? Immerhin hat Amin angeblich eine Freundin!

Wie lautet denn nun der aktuelle Beziehungsstatus des Geschäftsmannes? Für aufmerksame Trash-TV-Liebhaber ist Amin kein Unbekannter: Schon bei Temptation Island hat sich der 27-Jährige auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Doch auch dort soll er längst in festen Händen gewesen sein. "Amin Elkach wird kommen? Es liegt bestimmt eine Verwechslung vor! Er hat doch eine Freundin", schrieb eine Userin unter einen Instagram-Post der offiziellen "Love Island"-Seite. Es würde sich um eine Frau aus Pakistan handeln, die wie er in der Domstadt am Rhein lebte. "Verstehe diesen Mann nicht, wieso der für Fame seine Freundin hintergeht", echauffierte sich die Kommentierende weiter.

Amin selbst hatte noch vor seiner Teilnahme beteuert, er wäre seit 2017 Single. "Mir fehlte einfach die Zeit für eine Beziehung, deshalb freue ich mich hier zu sein und die Möglichkeit zu haben, meinem Alltag zu entfliehen", hatte der 1,90-Meter-Mann erklärt.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Amin Elkach, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Amin Elkach

RTL II – Magdalena Possert Granate Amin Elkach bei "Love Island" 2019

