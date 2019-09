Alles neu bei der beliebten Gesangs-Casting-Show The Voice of Germany: Dieses Jahr gibt es gleich zwei neue Juroren bei dem TV-Wettkampf, der von Lena Gercke (31) und Thore Schölermann (34) moderiert wird. Somit gesellen sich dieses Jahr Sängerin Alice Merton (25) und Rapper Sido (38) zu Mark Forster (35) und Rückkehrer Rea Garvey (46). Doch die zwei Judges sind nicht die einzige Neuerung, die die Zuschauer in der neunten Staffel erwartet.

Die größte Show-Novität in der kommenden Season von "The Voice of Germany" ist mit Sicherheit das Feedback-Konzept. Bisher haben sich nur die Jurorenstühle bei den Talenten umgedreht, die auch für sie gebuzzert haben. Jetzt schwingen alle Jury-Plätze nach jeder Darbietung um. So bekommen die Teilnehmer, die es nicht weiter geschafft haben, auch von jedem Coach Feedback zu ihrem Auftritt. Was außerdem anders sein wird, als in den Vorjahren, ist das Fehlen des Doppelstuhls. Da Smudo (51) und Michi Beck (51) dieses Jahr nicht mehr Teil des Jury-Teams sind, wird es nun nur noch vier Einzelplätze geben. Dazu kommt zum ersten Mal ein Online-Coach – Nico Santos.

Rea richtete bereits über die Kandidaten der ersten, zweiten, vierten und fünften Staffel des Casting-Formats. Er machte gegenüber Bild kurz vor seiner Rückkehr gleich mal eine Kampfansage an seine Kollegen: "Der ärgste Konkurrent bin ich. Wer von den Coaches eine falsche Entscheidung trifft und das falsche Talent in die nächste Runde schickt, verliert."

Wenzel, Georg/ActionPress Die "The Voice of Germany"-Juroren von 2018

Anzeige

Getty Images Sängerin Alice Merton

Anzeige

Getty Images Rapper Sido

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de