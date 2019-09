Es ist ein Junge: Svenja Holtmann hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht! Im April 2019 hatte die Ex-Freundin von Til Schweiger (55) die süße Nachricht mit ihren Followern geteilt: Sie und ihr Verlobter Sönke Rosenkranz erwarten ein Baby. Nun ist es endlich so weit: Die glücklichen Eltern freuen sich über ihren kleinen Schatz. Via Social Media hat die Neu-Mama auch schon erste Details zu ihrem Sohn verraten – unter anderem seinen Namen!

Für sie sei die Geburt ein magischer Moment gewesen, teilte die Blondine ihrer Community auf ihrem Instagram-Account mit. "Gestern, am 10.9.19 um 4:26 Uhr, kam unser Carlo Maximilian innerhalb von fünf Stunden mit 3.820 Gramm und 54 Zentimeter zur Welt." Sie seien ganz verliebt in ihn und möchten ihn den ganzen Tag nur angucken. Zu dem Text veröffentlichte Svenja auch einen ersten Schnappschuss ihres Sprösslings: Klein-Carlo schlummert in Tücher gewickelt selig vor sich hin.

Svenja und Sönke sind seit vier Jahren verlobt – in einem früheren Promiflash-Interview erzählte das Model, dass noch kein Termin für die Hochzeit feststehe. Nun dürfte erst einmal ihr Kind die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

