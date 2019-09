Das war eine schmerzhafte Erfahrung für Tracy Candela. In der zweiten Staffel von Love Island verliebte sich die Schauspielerin in Marcellino Kremers. Zusammen mit dem Fitness-Influencer gewann sie das frivole Flirt-Format sogar. Doch nur wenige Wochen nach dem Show-Ende trennte sich das Paar. Trotzdem würde die Wahlamerikanerin gerne wieder auf die Liebesinsel – und das liegt vor allem an den heißen Männern.

In ihrer Instagram-Story schwärmte die Beauty von den Herren, die in der dritten Staffel die Ladies in der "Love Island"-Villa umgarnen: "Dieses Jahr sind die Männer alle wirklich sehr attraktiv. Ich denke mir sogar: 'Tracy, du warst in der falschen Staffel dabei.'" Ob das wohl ein eindeutiger Seitenhieb gegen ihren Verflossenen ist? Jedenfalls lobte Tracy die Produktion der RTL-II-Sendung und fand, dass das Casting in diesem Jahr besonders gut gelungen sei.

Doch nicht nur für die Looks der Single-Boys hatte die noch amtierende Show-Siegerin Komplimente übrig. Auch die Frauen seien ihrer Meinung nach zu Recht vor Ort. "Asena finde ich megahübsch, bildhübsch, zuckersüß. Melissa ist so ein Goldschatz, sie sieht megatop aus. Ricarda ist so eine starke Persönlichkeit", bekannte Tracy neidlos.

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela, TV-Bekanntheit

RTL II / Magdalena Possert Yasin, Danilo und Erik bei "Love Island"

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis, Samira, Danilo, Denise, Mischa, Ricarda, Yasin, Lisa, Erik und Melissa

