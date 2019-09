Wie läuft es eigentlich bei Marco und Vanessa an der Liebesfront? Seit dem großen Herzschlagfinale von Bauer sucht Frau International sind einige Wochen ins Land gezogen. In der finalen Folge des Ablegers der Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau gab es für die Zuschauer keinen Zweifel: Zwischen Naturliebhaber Marco, der mit seiner Familie nach Chile ausgewandert ist, und seiner Auserwählten Vanessa knisterte es gewaltig – wie ihre Geschichte jedoch weiterging, ist unklar. Doch jetzt kam Promiflash im Interview mit der Moderatorin Inka Bause (50) auf die beiden zu sprechen.

Als Promiflash die strahlende Blondine am Donnerstagabend auf der Bertelsmann Party 2019 in Berlin traf, eklärte sie: "Ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand, weil das ehrlich gesagt immer ein bisschen hin und her geht bei den beiden. Und ich möchte auch nicht sagen, dass sie glücklich sind und dann sind sie's nicht." Das Problem, das die beiden TV-Turteltäubchen laut der 50-Jährigen hätten, sei die Entfernung – immerhin betreibt Vanessa nach wie vor einen Hundesalon in Deutschland, während Marco im weit entfernten Südamerika lebt.

Für ein weiteres Pärchen der Staffel hat das Liebesabenteuer offensichtlich einen glücklicheren Verlauf genommen: Farmer Rainer aus Down Under hatte seiner Herzdame Saskia sogar einen Heiratsantrag gemacht! "Ich bin so glücklich für Rainer in Australien. Seine Freundin ist ja sofort ausgewandert, das hat uns alle so unglaublich überrascht und Rainer war und ist einer meiner Lieblinge", schwärmte Inka vom Liebesglück der beiden.

Bieber, Tamara/ActionPress Inka Bause auf der Bertelsmann Party 2019

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Rainer, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2019

