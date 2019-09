Der ZDF-Fernsehgarten ist seit Kurzem in aller Munde: Erst fiel das beliebte Sonntags-Format durch gewisse Kleidervorschriften auf, wegen der sich Pietro Lombardi (27) gezwungen sah, nicht aufzutreten. Vor Kurzem sorgte der Komiker Luke Mockridge (30) in der Sendung von Andrea Kiewel (54) für Aufruhr, da er sich ordentlich daneben benommen hatte – Kiwi brach seinen Auftritt ab. Jetzt der nächste Schlag: Wegen Lukes Negativ-Performance wurde ein weiterer Comedian eiskalt aus der nächsten Show gestrichen.

Es handelt es sich um den ehemaligen Let's Dance-Kandidaten Faisal Kawusi (28). In seiner Instagram-Story schildert er nun den Vorfall. "Haben die knallhart abgesagt. Wahrscheinlich haben die sich in die Hose geschissen, weil sie Angst hatten, dass ich am Sonntag irgendeine Scheiße mache. Luke, das ist alles wegen dir", erklärte Faisal in den kurzen Clips. Er kann diese Entscheidung des Senders nicht verstehen, schließlich ist er dort schon einmal aufgetreten. "Ich war total professionell und habe meinen Job abgeliefert, so wie ich es immer mache."

In den Social-Media-Videos stellte Faisal das Telefonat mit den verantwortlichen des Fernsehgartens nach. Dazu benutzte er eine Banane. Eine Hommage an Lukes Auftritt, der in der Sendung ebenfalls eine Banane dabei hatte.

