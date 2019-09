David Taylor teilt sein neues Liebesglück jetzt im Netz! Der Basketballer hatte in der vergangenen Bachelorette-Staffel das Herz von Gerda Lewis (26) zu erobern versucht, war aber kurz vor den Dreamdates gescheitert und musste solo wieder nach Hause fahren. Doch schon im August verriet der Mucki-Mann, dass er nach seiner TV-Pleite eine neue Frau kennengelernt habe. Nachdem er zuerst aber nichts Genaueres verraten wollte, macht er seine neue Liebe jetzt öffentlich!

Durch ein romantisches Pärchen-Pic auf der Instagram-Seite seiner Flamme outen sich die Turteltauben. Die Frau an der Seite des 24-Jährigen heißt Emma, hat sich gerade erst einen begehrten Platz unter den Miss-Germany-Finalistinnen gesichert und scheint genau wie ihr Freund aus Erfurt zu kommen. Das Reality-TV-Sternchen kommentiert das Bild der 18-Jährigen mit den süßen Worten "Liebe dich mehr als Oreos." Ob die beiden auch schon ihren ersten gemeinsamen Urlaub hinter sich haben? Zumindest posteten beide in den vergangenen Tagen Fotos aus Marrakesch in Marrokko.

Doch nicht nur David hat sich nach der Kuppelshow bereits anderweitig orientiert: Auch Marco Schmidt wurde Ende August mit einer unbekannten Blondine gesichtet. Ob es sich hierbei um seine neue Partnerin handelte, ist allerdings nicht bekannt. Jedoch hatten die beiden laut Promiflash-Insider sehr vertraut gewirkt und Küsse ausgetauscht.

Instagram / kngemma Emma, Freundin von Ex-"Bachelorette"-Kandidat David Taylor

TVNOW Die Bachelorette Gerda Lewis mit David Taylor

Promiflash Bachelorette-Boy Marco Schmidt mit einer unbekannten Frau 2019

