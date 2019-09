Jetzt sind wohl alle Trennungsgerüchte Geschichte! Lili Reinhart (23) und Cole Sprouse (27) sorgten in den vergangenen Wochen für ordentlich Verwirrung: In den Medien war zunächst bekannt geworden, dass sich die Riverdale-Darsteller nach zwei Jahren getrennt haben sollen – doch Aussagen der Schauspieler im Netz ließen Fans auf einmal an dem Liebes-Aus zweifeln. Jetzt wischt ein Foto alle Spekulationen vom Tisch: Lili und Cole küssen sich darauf total verliebt!

Der 27-Jährige postete am Freitag auf Instagram den eindeutigen Beweis ihrer Liebe: Auf einer coolen Collage aus vier Fotos zeigt sich das Promi-Duo so verliebt wie eh und je. Arm in Arm albern sie für die Kamera – und auf einem küssen sich die beiden intensiv. Dazu schreibt Cole: "Lili wurde am Freitag, den 13. geboren und bin ich seitdem nicht einfach total glücklich?" Die Follower des einstigen "Hotel Zack und Cody"-Stars sind von dem Post begeistert und klickten innerhalb eines halben Tages über acht Millionen Mal den Like-Button!

Doch auch schon zuvor hatte Lili in einem Interview deutlich gemacht, dass die Turteltauben immer noch Seite an Seite durchs Leben gehen: Als sie von Coveteur über ihre Halloween-Pläne angesprochen wurde, hatte sie Cole als ihren Freund ("boyfriend") bezeichnet. Damit und mit den aktuellen Fotos dürften endlich alle Vermutungen rund um ein Beziehungsende im Keim erstickt sein!

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart und Cole Sprouse

Getty Images Cole Sprouse und Lili Leinhart bei der Met Gala 2019

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Glamour "Riverdale"-Darstellerin Lili Reinhart

