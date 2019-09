Und sie streiten wieder: Eigentlich sind die diesjährigen Love Island-Teilnehmer Yasin und Samira seit der letzten Paarungszeremonie offiziell ein TV-Couple und laut eigenen Aussagen echt glücklich miteinander – trotzdem finden sie in jeder Folge einen neuen Grund zu streiten. In dieser Ausgabe ist der Disput-Auslöser die Ankunft von Granate Julia Oemler. Steht der Hottie etwa viel mehr auf die neue Blondine als auf seine eigene Lady?

Als Traurednerin Julia heute zu den Männern in die Villa stieß, schenkte Yasin der Neuen etwas zu viel Aufmerksamkeit – zumindest, wenn es nach Lockenschopf Samira geht. "Von oben sah es so aus, als hättest du sie angemacht", warf die Zugbegleiterin dem Malemodel vor. Das schmeckte dem Frauenschwarm so gar nicht: "Zieh dich zurück, Madame und zieh deine Bremsen an, zieh dein Pony in den Hof rein!" Ob die Beziehung der beiden wirklich die "Love Island"-Strapazen überstehen wird?

Immerhin scheint Yasin wirklich Gefallen an Julia gefunden zu haben. Wie der Trailer bereits zeigt, duschen die beiden am Sonntag sogar zusammen. Julia verdeckt dabei die Kameras, ob da etwa noch mehr gehen wird?

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Samira

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Samira und Yasin bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Samira, Asena und Amin bei einem "Love Island"-Date

