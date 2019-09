Große Emotionen bei Jolina Mennen (27) und ihrem Florian! Bei ihrer ersten Hochzeit lebte die Transgender-Beauty noch als Mann. Deshalb hatte die YouTuberin schon seit Jahren den Wunsch, ein zweites Mal zu heiraten, um auch als Braut vor den Traualtar treten zu können. Zu ihrem siebten Jahrestag hat Florian seine Liebste dann mit einem Antrag überrascht. Am Freitag war es endlich soweit: Jolina und Florian haben zum zweiten Mal Ja gesagt!

"Wir haben einfach den Tag mit unseren liebsten Menschen komplett genossen", freut sich die überglückliche Braut in ihrer Instagram-Story und teilt auch gleich die ersten Eindrücke von ihrem großen Tag. In einem traumhaften Prinzessinnenkleid schritt Jolina bei einer Trauung unter freiem Himmel auf den Altar zu. Dabei wurde sie so sehr von ihren Emotionen überwältigt, dass sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Im Anschluss gab es dann eine fette Party, bei der auch viele von Jolinas Influencer-Kollegen dabei waren. Zum Beispiel feierten Hatice Schmidt, Marvyn Macnificent (27) und Mrs. Bella (26) mit dem Brautpaar.

Die 27-Jährige kündigte bereits an, dass ihre Follower sich in den kommenden Tagen über noch mehr schöne Hochzeitsschnappschüsse freuen dürfen. Auch an einem YouTube-Video zu dem wohl schönsten Tag ihres Lebens arbeitet die Brünette bereits.

Instagram / mrsbella Jolina Mennen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / marvynmacnificent Jolina und Florian Mennen

Anzeige

Actionpress/ Tamara Bieber Jolina und Florian Mennen bei der Geburtstagsparty von Shirin David

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de