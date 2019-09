Dieser Brief dürfte für Herzrasen bei den Royal-Fans gesorgt haben! Am 19. Mai vergangenen Jahres hatten sich Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (34) vor den Augen der ganzen Welt das Jawort gegeben. Die königliche Traumhochzeit des Jahres dürfte vielen noch immer in Erinnerung geblieben sein und so schickten viele Fans den beiden anlässlich ihres ersten Jubiläums ihre Glückwünsche. Darauf bekamen sie jetzt eine Antwort – süßes Bild und lieber Text inklusive!

Auf Instagram teilte ein begeisterter Fan des britischen Königshauses die Dankeskarte des Prinzen und der ehemaligen Schauspielerin. Zu einem verliebten Bild der beiden, das Harry und Meghan nach der Trauung auf den Treppen der St George’s Chapel zeigt, gab es für die vielen Gratulanten zwar keine personalisierten Zeilen, die Worte dürften die Empfänger dennoch gefreut haben: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex waren so berührt, dass Sie ihnen anlässlich ihres ersten Hochzeitstages geschrieben haben." Es sei "unglaublich nett" gewesen: "Ihre Königlichen Hoheiten senden Ihnen ihren herzlichsten Dank und die besten Wünsche."

Offenbar scheint bei diesen Briefen auch alles gut gegangen zu sein. Erst vor wenigen Tagen hatte Meghan unfreiwillig für Aufsehen gesorgt: Die Dankeskarten anlässlich ihres Geburtstages waren in Umschlägen mit dem Aufdruck "Kensington Palace" verschickt worden – und die benutzt eigentlich Herzogin Kate (37). Das Büro von Meghan und Harry ist mittlerweile im Buckingham Palace angesiedelt.

Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan im Juli 2019 beim Wimbledon-Finale

