Selma Blair (47) lässt sich nicht unterkriegen! Die Schauspielerin kämpft seit vergangenem Oktober gegen die Nervenerkrankung Multiple Sklerose. Durch die Behandlung verlor die "Eiskalte Engel"-Darstellerin bereits ihre Haare. Ihren kahlen Kopf trägt sie jedoch ganz offen zu Schau und gibt sich in der Öffentlichkeit sowie auf ihrem Social-Media-Account stets selbstbewusst und kämpferisch. Und auch in den Straßen von Los Angeles war Selma am Mittwoch gut gelaunt anzutreffen!

Die 47-Jährige schlenderte durch die kalifornische Metropole und wirkte dabei überaus gelassen und vergnügt. Gekleidet in ein stylisches Outfit im Navy-Look, bestehend aus weißem Hemd, blauer Hose mit Anker-Muster sowie einer Handtasche mit Blauwal-Motiv, warf die Leinwandschönheit den Paparazzi ein Lächeln zu. Später wurde der Hollywoodstar von seinem Freund David Price bei dem Stadtausflug begleitet. Auf Videoaufnahmen von Daily Mail ist zu sehen, dass die Promi-Dame durch ihre Krankheit mittlerweile einen leicht abgehackten Gang hat.

Doch Selma kann ohne Hilfe laufen – das war nicht immer so: So trat sie bei den Oscars im Februar mit einem Gehstock auf, verzichtete dabei aber nicht auf ein Top-Styling und präsentierte sich in einem langen, bunt gemusterten Abendkleid.

