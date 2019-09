Raiven steht auf Frauen – und das war sogar schon zu Teenie-Zeiten so! Seit Wochen überschlagen sich die Ereignisse bei der Reality-TV-Familie Alaskan Bush People, dabei geht es um Familienmitglied Bear Brown: Zunächst hatte der leidenschaftliche Extremkletterer verkündet, dass er vergeben ist. Kurz darauf folgte schon die Verlobung, die kürzlich aber wieder aufgelöst wurde. Dann folgte die nächste Überraschung: Bears Ex Raiven gab bekannt, schwanger zu sein – mit Bears Kind. Jetzt verblüffte die Bald-Mama mit einem weiteren Hammer: Sie steht eigentlich auf Frauen!

"Als Bear und ich erstmals miteinander sprachen, wusste er, dass ich zu 100 Prozent lesbisch bin", beteuerte die Brünette nun in einem Beitrag auf Instagram. Sie und Bear seien gute Freunde geworden und hätten viel Zeit zusammen verbracht – und dabei habe es eben gefunkt. "Er hat eine großartige Persönlichkeit! Und wir haben es miteinander versucht, weil wir sehen wollten, was daraus wird." Nach einer Weile habe sich die Beziehung mit einem Mann für Raiven allerdings falsch angefühlt. "Für jeden, der heterosexuell oder vielleicht sogar bisexuell ist, ergibt das alles vielleicht keinen Sinn", schrieb Raiven weiter und versicherte: Sie habe alles versucht, um die Partnerschaft am Laufen zu halten – doch es sei einfach nicht möglich gewesen.

In einer Insta-Fragerunde gab sie ein weiteres Detail in Bezug auf ihre Sexualität preis: "Ich habe mich mehrfach dazu bekannt, weil ich immer mal wieder ausprobiert habe, ob mir Männer nicht doch gefallen." Bei ihrem ersten offiziellen Coming-out sei sie 16 Jahre alt gewesen.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown mit seiner Ex-Verlobten Raiven

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven, Ex-Verlobte von "Alaskan Bush People"-Bear

