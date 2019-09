Die ländliche Liebessuche lässt nicht mehr lange auf sich warten! Bauer sucht Frau geht in wenigen Wochen in eine neue Runde. Moderatorin Inka Bause (50) ist schon jetzt ganz aufgeregt. Besonders eines macht sie in diesem Jahr ganz hibbelig: Die Kult-Kuppelshow feiert Jubiläum! Stolze 15 Jahre hat das Flirt-Format nun schon auf dem Buckel – Amors rechte Hand Inka kann es kaum fassen.

Abgedreht seien die neuen Episoden zwar noch nicht, das habe aber in gewisser Weise schon Tradition, verriet die 50-Jährige jetzt im Promiflash-Interview. "Wir sind immer erst kurz vor der Sendung fertig, so können wir sehr aktuell auf die Resonanz des Publikums reagieren", erklärte sie weiter. Doch der Startschuss stehe endlich fest: "Mitte Oktober ist Staffelstart, die 15.! Wir feiern also Jubiläum – schon wieder. Gerade haben wir gefühlt erst Zehnjähriges gefeiert."

Während die Jahre wie im Flug vergehen, passen sich offenbar auch die liebeshungrigen Single-Landwirte der Zeit an: "Die Bauern werden immer moderner, offensiver, wissen mittlerweile auch das Internet sehr zu schätzen und werden echt kreativ", beteuerte die Sängerin im Laufe des Gesprächs.

ActionPress/Bieber, Tamara Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten beim Scheunenfest 2018

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Inka Bause, Moderatorin und Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de