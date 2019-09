Brody Jenner teilt sein neues Glück mit der ganzen Social-Media-Welt! Im August sorgte die Trennung des 36-Jährigen und seiner Frau Kaitlynn Carter für ordentlich Schlagzeilen – und nur kurze Zeit danach fand der Reality-TV-Star in Josie Canseco eine neue Partnerin. Vor einigen Tagen bestätigte er schließlich die Beziehungs-Gerüchte um ihn und das Topmodel – und jetzt begeistern die Frischverliebten ihre Fans auch im Netz: Mit einem ersten Knutsch-Foto setzen sie ein klares Liebes-Statement!

Josie postete auf Instagram ein süßes Pärchen-Pic von einem gemeinsamen Reitausflug. Ganz innig küssen sich die beiden darauf vor einer wunderschönen Hügellandschaft. Die beiden Turteltauben waren für einen kurzen Trip nach Montana gereist, von dem Brody ein paar Schnappschüsse auf seinem Kanal hochlud. "In die Berge zu gehen, ist wie nach Hause kommen", schrieb das TV-Gesicht zu einem Bild. Von dem viralen Paar-Outing waren die Fans begeistert und drückten fleißig den Like-Button.

Doch auch Brodys Ex war seit der Trennung in der Dating-Welt nicht untätig: Die Blondine bandelt derzeit mit Sängerin Miley Cyrus (26) an. Zwar haben die Promi-Damen ihr Verhältnis bisher nicht bestätigt – doch ein People-Insider will sogar wissen: "Sie leben zusammen und sind sehr glücklich."

Instagram / josiecanseco Brody Jenner und Josie Canseco im September 2019

Instagram / brodyjenner Josie Canseco und Brody Jenner im September 2019

Jackson Lee / SplashNews.com Kaitlynn Carter und Miley Cyrus in New York City

