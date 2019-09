Kim Gloss (27) schwebt im siebten Himmel! Die Sängerin teilte am Samstag einen zuckersüßen Moment im Netz: Ihr Freund Alexander Beliaikin hat dem Reality-TV-Sternchen nach über drei Jahren Beziehung einen Antrag gemacht. Die Frage aller Fragen stellte der gebürtige Russe seiner Liebsten vor einer traumhaften Kulisse in St. Petersburg. Komplett im Liebestaumel kann sich die TV-Beauty ihr ganzes Leben an der Seite ihres zukünftigen Mannes vorstellen.

"Mit dir bis ans Ende meines Lebens", schrieb Kim zu einem romantischen Knutsch-Pic auf Instagram, das bei der Verlobung entstand. Mit Kerzen, Rosenblättern und sogar einem Feuerwerk entlockte Alex seiner Partnerin nicht nur ein Ja, sondern haute sie mit diesem Liebes-Beweis auch total von den Socken: "Seit gestern heule ich permanent vor Glück. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", schwärmte die 27-Jährige unter Tränen in ihrer Story.

Seit über drei Jahren geht das Pärchen Hand in Hand durchs Leben. Und schon 2017 machte Kim auf ihrem Social-Media-Kanal deutlich, wie happy sie mit ihrem Partner ist: "Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe", schrieb sie damals zu einem knuffigen Foto der Turteltauben.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach ihrer Verlobung mit Freund Alex, September 2019

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss in Berlin

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

