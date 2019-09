April (24) soll das Unglück auf dem Highway verursacht haben! Vor wenigen Tagen waren Robin Thicke (42) und seine Verlobte in einen Unfall verwickelt: Ihr Auto und der Wagen einer Gruppe junger Leute waren auf dem Pacific Coast Highway in Malibu kollidiert. Wer die Schuld an dem Unglück trägt, stand bislang noch nicht fest. Klar war nur, dass April – und nicht Robin – am Steuer des Wagens gesessen hatte. Nun haben vorläufige polizeiliche Untersuchungen ergeben, dass die Mutter von zwei Kindern auch für den Crash verantwortlich ist!

TMZ zufolge habe die Polizei bestätigt, dass April den Unfall durch unvorsichtiges Abbiegen in einer Linkskurve verursacht hat. Dabei sei sie seitlich in einen BMW mit drei Insassen gefahren. Durch den harten Aufprall soll dieser Wagen dann von der Fahrbahn abgekommen sein. Keiner der Beteiligten des Unglücks habe schwerwiegende Verletzungen davongetragen – lediglich zwei der unbekannten Opfer hätten sich gegen Schmerzen behandeln lassen müssen.

Dass Robin keine größeren Verletzungen erlitten hat, zeigte sich spätestens am vergangenen Dienstag. Nur wenige Tage nach dem Unfall stand er schon wieder für einen Pressetermin zur Verfügung: Zusammen mit Ken Jeong (50), Jenny McCarthy (46) und Nicole Scherzinger (41) war er bei der Premiere der erfolgreichen Musikshow "The Masked Singer" in Los Angeles anwesend. Dort werden die vier auch in der zweiten Staffel raten, welche Promis hinter den skurrilen Gesangsauftritten stecken.

Getty Images April Love Geary und Robin Thicke bei der Recording Academy and Clive Davis' 2019 Pre-GRAMMY Gala

Instagram / robinthicke April Love Geary und Robin Thicke, 2019

Getty Images Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger und Robin Thicke bei der "The Masked Singer"-Premiere

