Mutterschaftsurlaub? Nö, Shay Mitchell (32) hat kein Interesse! Die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin erwartet gerade zusammen mit ihrem Partner Matte Babel (38) ihr erstes Kind. Bereits im Oktober soll ihre kleine Tochter auf die Welt kommen. Obwohl Shay mittlerweile hochschwanger ist, arbeitet sie noch immer auf Hochtouren an ihren Projekten und ihrem YouTube-Kanal – und das wird sich auch nach der Geburt nicht ändern.

Laut Daily Mail möchte die 32-Jährige nämlich keine Mutter-Kind-Auszeit nehmen. "Mein gesamtes Team weiß, dass es für mich keinen Mutterschaftsurlaub gibt”, stellt sie entschieden klar. “Ich arbeite viel an meinem Handy und habe noch eine andere Firma, die ich leite. Ich liebe, was ich tue, deshalb fühlt es sich für mich nicht wie Arbeit an”, erklärt die werdende Mama ihre Entscheidung. Ihre Fans werden also auch nachdem ihre Tochter auf der Welt ist weiterhin regelmäßig von ihrem Star hören. Home-Office sei dank.

Seit die Schauspielerin vor einigen Wochen verkündete, dass sie zum ersten Mal schwanger ist, nimmt sie ihre Fans mit auf diese besondere Reise. Auf ihrem YouTube-Kanal können ihre Follower hautnah miterleben, was man als werdende Mutter so alles durchmachen muss.

Instagram / Shay Mitchell Schauspielerin Shay Mitchell

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im sechsten Schwangerschaftsmonat, Juli 2019

YouTube / Shay Mitchell US-Schauspielerin Shay Mitchell ("Pretty Little Liars", "You")

