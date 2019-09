Anscheinend können sie ihre Finger nicht voneinander lassen! Bereits seit mehreren Wochen wird wild über eine Liaison zwischen Miley Cyrus (26) und Kaitlynn Carter spekuliert. Angeblich sollen die beiden sogar schon verlobt sein, denn am linken Ringfinger der Ex von Brody Jenner (36) funkelt seit einigen Tag ein auffälliger Klunker. Bisher schweigen die Ladys zu den Liebesgerüchten – nun haben sie Arm in Arm einen Spaziergang gemacht!

Miley und die Bloggerin wurden am Samstag in Los Angeles gesichtet. Während die Popängerin lässig ihren Arm um ihre fünf Jahre ältere Vielleicht-Romanze warf, schlang Kaitlynn ihren um Mileys Hüfte – immer wieder berührte sie auch deren Bauch.

Für den entspannten Spaziergang hatten die zwei ähnliche Outfits gewählt – sowohl Kaitlyn als auch Miley waren in lässige Mom-Jeans geschlüpft, dazu trugen sie schwarze Shirts und versteckten ihre Augen hinter großen Sonnenbrillen. Wie gefallen euch die Fotos der Damen? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Actionpress/ Chris Wolf/starmaxinc.com Kaitlynn Carter und Miley Cyrus in Los Angeles

Actionpress/ Backgrid Kaitlynn Carter und Miley Cyrus in Los Angeles

Actionpress/ Backgrid Kaitlynn Carter und Miley Cyrus

