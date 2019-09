Damit hat wohl niemand gerechnet! Vor sieben Jahren startete Riccardo Simonetti mit seinem Blog "Fabulous Life of Ricci" und inspirierte mit seinen Beiträgen zahlreiche Netz-User. Der Paradiesvogel entwickelte sich zu einem der bekanntesten Blogger Deutschlands, veröffentlichte ein eigenes Buch und gewann sogar den About You Award in der Kategorie "Idol of the Year". Doch nun überrascht er seine Fans mit einer unerfreulichen Nachricht: Er will das Bloggen an den Nagel hängen!

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt der 26-Jährige, dass er die prägenden Jahre seines Lebens auf seinem Blog dokumentiert habe. "Ich bin mit meinem Blog erwachsen geworden und er hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin", berichtet er und fügt hinzu: "Für mich ist das das Ende einer Ära und natürlich ein sehr emotionales Thema." Seine mediale Präsenz habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt und er wolle fortan über Dinge sprechen, die ihn bewegen und die er ändern möchte. "Ich werde mich auch weiterhin für die Werte stark machen, die ich vertrete. Auch und vor allem in klassischen Medien, in denen meiner Meinung nach noch immer viel zu wenig über diese Themen gesprochen wird", verspricht der Influencer und hofft, dass seine Community ihn auf seinem Weg begleiten wird.

Obwohl er mit dem Bloggen aufhören möchte, bleibt Riccardo trotzdem aktiv in den sozialen Medien. "Für mich ist und bleibt Social Media ein wichtiges Werkzeug, weil ich jemand bin, der alle Kanäle nutzt, um seine Botschaft unter die Leute zu bringen", sagt er. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne: "Ich werde meine Stimme auf jeden Fall weiterhin nutzen und noch intensiver mit den wohltätigen Organisationen arbeiten, die ich schon seit Jahren unterstütze. Auch im Bereich Fernsehen ist eine Menge geplant, was den Menschen hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird", verkündet er hoffnungsvoll. Kürzlich stand er bereits als Co-Moderator für den ZDF-Fernsehgarten vor der Kamera.

Getty Images Riccardo Simonetti bei der Berliner Fashion Week

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Anzeige

Getty Images Blogger Riccardo Simonetti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de