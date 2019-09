Im Dezember 2018 kam der erste Nachwuchs von Paola Maria (25) und ihrem Ehemann Sascha Koslowski auf die Welt. Um ihren Sohn Leonardo zu schützen, zeigte das YouTuber-Paar sein Gesicht zunächst nicht. Erst Ende August erklärte die 25-Jährige, dass sie zukünftig lockerer mit dem Posten von Kinderbildern umgehen wolle: Nun hat Paola ihren Sohnemann erstmals frontal präsentiert, ohne sein Gesicht mit einem Filter zu verdecken!

Auf ihrem neuen Instagram-Foto posiert Paola mit Leo auf dem Boden ihres Flures. Während Mutter und Sohn mit bunter Farbe vollgekleckert sind, drückt sie ihm einen Kuss auf die Wange. Auf YouTube löst der Webstar dann auch auf, was es mit der farbenfrohen Kleckerei auf sich hatte: Leo durfte sich auf einem großen, weißen Blatt austoben und mit Farbe experimentieren. Der Aufnahme zufolge hatte der zehn Monate alte Spross richtig Spaß an der Aktion, denn er lächelt glücklich in die Kamera.

Paolas Community schmolz bei diesem niedlichen Anblick dahin. Viele User überlegten auch, wem Leo ähnlicher sieht – einig waren sie sich allerdings nicht. Während einer fand, dass der Kleine eher nach seiner Mama komme, meinte ein anderer: "Der sieht seinem Vater extrem ähnlich."

