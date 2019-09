Ihr putziges Foto-Debüt mit der kleinen Familie! Am Samstag hat Nina Noel ihr erstes Kind zur Welt gebracht: Die Krass Schule-Darstellerin und ihr Freund Tony sind Eltern eines Jungen geworden. Mit einem goldigen Mutter-Sohn-Schnappschuss stellte die TV-Schauspielerin ihren Wonneproppen ihrer Community vor. Nun zeigt sie auf ihrem Social-Media-Profil ein süßes Pic, auf dem auch der Vater des Babys zu sehen ist.

Anstatt vieler Worte lässt die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story am Sonntag folgende Aufnahme sprechen: Sichtlich erschöpft hält ihr Partner den Kleinen im Arm, die beiden scheinen gemeinsam ein Nickerchen zu machen. Mit einem Herz-Emoji drückt die frischgebackene Mutter ihre Freude über den Anblick aus. Nina erholt sich offenbar von den Strapazen der Geburt und lächelt etwas müde, aber glücklich in die Kamera.

In einem Baby-Update hatte der Freund der Seriendarstellerin bereits geschildert, wie anstrengend der Moment im Kreißsaal für sie war. "Nina hatte eine sehr lange Geburt, aber den beiden geht es gut. Sie sind nur etwas erschöpft." Das Paar wolle ab sofort die Zeit mit Kind genießen – was kurze intime Foto-Einblicke offensichtlich nicht ausschließt.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn kurz nach der Geburt 2019

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Baby und Freund Tony

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Freund Tony

