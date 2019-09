Mit Taylor Swift (29) hat es ja bekanntlich nicht geklappt, doch die Liaison mit der Sängerin hat Tom Hiddleston (38) sicherlich schon längst vergessen. Aktuell turtelt der Schauspieler nämlich angeblich mit seiner Schauspielkollegin Zawe Ashton. Seit rund sechs Monaten sollen sich die Stars bereits daten. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar nicht – doch Fans und Medien spekulieren, dass die beiden bald den nächsten Schritt wagen könnten.

Stecken die berühmten Turteltäubchen etwa bereits mitten in der Familienplanung? Darauf deutet jedenfalls ein aktuelles Interview hin. Gegenüber Bustle verriet Zawe ganz offen: "Ich würde gerne ein Baby haben. Ich habe das noch nie zuvor gesagt." Doch bevor Gerüchte über eine vermeintliche Schwangerschaft die Runde machen, betonte die Schauspielerin, dass aktuell noch "nichts in Arbeit" und "nichts geplant" sei. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Tom würde sicherlich eine gute Figur als Vater machen. Er bewies schon mehrmals, wie gut er mit Kindern kann.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Chris Hemsworth (36) besuchte der Hollywood-Star in einer Drehpause kranke Kinder im Lady Cilento Children’s Hospital. Bei seinen jungen Fans hatte Tom keine Berührungsängste. Er legte den Arm um ein kleines Mädchen und posierte fleißig für Erinnerungsfotos.

Getty Images Tom Hiddleston bei der Comic-Con 2019

Getty Images Zawe Ashton, Schauspielerin

Kevin Winter/Getty Images Tom Hiddleston, Chris Hemsworth und Anthony Hopkins auf der Premiere zu "Thor: The Dark Kingdom"

