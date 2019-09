Am Montag verpasste Riccardo Simonetti seinen Followern einen ganz schönen Schockmoment: Der Berliner gab das Ende seiner Karriere als Blogger bekannt. Sieben Jahre hatte er seinen Blog Fabulous Life of Ricci geführt und sich über eine wachsende Leserschaft gefreut. Als einer der bekanntesten Blogger Deutschlands heimste er sogar mehrere Preise ein – dabei war es nie Riccardos Traum gewesen, Blogger zu werden...

"Ich kann mich noch an eines meiner ersten Interviews für ein großes Magazin erinnern, als ich gefragt wurde, was in fünf Jahren neben meinem Namen stehen soll. Da meinte ich: 'Auf keinen Fall Blogger'", verriet der 26-Jährige in seiner Instagram-Story. Viel lieber solle dort Entertainer stehen oder nur sein Name – das sei schon Erklärung genug. Riccardo erzählte weiter: "Es war nie meine Absicht, Leute zu beeinflussen oder 'Super-Blogger' zu werden. Ich will Menschen unterhalten und inspirieren und das wollte ich auch vor sieben Jahren schon, als diese Reise für mich als Blogger begann."

In den vergangenen Monaten habe der Paradiesvogel jedoch gelernt, dass er dafür mittlerweile nicht mehr seinen Blog benötige. Er wolle sich auch weiterhin für seine Werte stark machen, ab sofort jedoch vermehrt über die klassischen Medien. Dort werde seiner Meinung nach noch zu wenig über Themen wie sein HIV-Aufklärungsprojekt gesprochen.

AEDT / SplashNews.com Riccardo Simonetti, Entertainer

Anzeige

Splash News Riccardo Simonetti im Juli 2019

Anzeige

AEDT / SplashNews.com Riccardo Simonetti in Berlin, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de