So langsam hat Joy Lee Juana Abiola-Müller (28) genug vom Schwanger-Sein! Im vergangenen April hatten die Unter uns-Beauty und ihr Ehemann Patrick Müller (31) verraten, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. Seitdem postet die Vollblut-Mama regelmäßig Updates ihrer stetig wachsenden Körpermitte – die mittlerweile wirklich eine stolze Größe erreich hat! Kein Wunder: Joy befindet sich in der 40. Schwangerschaftswoche und damit im Endspurt. Die 28-Jährige fiebert der Geburt schon sehnlichst entgegen!

Das betonte Joy nun auf Instagram. "Echt schön so, aber ich will trotzdem nicht mehr", schrieb sie als Hashtag unter einem neuen Foto ihres kugelrunden Babybauchs. Sie habe inzwischen das Gefühl, schon ewig schwanger zu sein und fragt sich, ob ihr Spross überhaupt noch diesen Monat kommt. Der Stichtag – womit vermutlich der geplante Geburtstermin gemeint ist – wäre nämlich heute gewesen.

Dass ihre Schauspiel-Kollegin Ania Niedieck (35) hingegen die Geburt ihres kleinen Mädchens schon hinter sich gebracht hat, stimmte Joy wohl ziemlich neidisch. "Herzlichen Glückwunsch! Du bist als erstes durchs Ziel", hatte die Hochschwangere unter Anias erstem Baby-Posting gescherzt. Was denkt ihr, ist es bei Joy auch bald so weit? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / joyistmeinname Patrick Müller und seine Frau Joy Lee Juana Abiola-Müller

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Schauspielerin Joy Lee Juana Abiola-Müller, September 2019

Anzeige

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Ania Niedieck, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de