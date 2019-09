Wie heißt Charlottes Geschwisterchen? Seit wenigen Tagen ist Ania Niedieck (35) stolze Zweifach-Mutter: Am 10. September hat sie ihre zweite Tochter zur Welt gebracht – ein wenig eher als geplant. Überglücklich teilte die Alles was zählt-Darstellerin ihr Babyglück im Netz mit den Fans. Zunächst behielt sie dabei allerdings noch für sich, wie sie und Ehemann Chris den Neuzugang genannt haben. Jetzt ist der Name des Mädchens aber bekannt!

Gegenüber RTL verriet die Schauspielerin nicht nur diese Information, sondern auch ein paar weitere Details: Anias zweite Tochter heißt Paula, war bei der Geburt 58 Zentimeter groß und wog 3900 Gramm. In ihrem eigenen ersten Posting hatte die 35-Jährige nur verraten, dass die Kleine viel größer als geschätzt auf die Welt gekommen ist – "aber genau ins Herz".

Am Wochenende durfte die kleine Familie dann zum ersten Mal zu viert gemeinsam nach Hause gehen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Ania ein Foto von ihrer älteren Tochter Charlotte an der Hand von Papa Chris, der außerdem in einer Babytrage die kleine Paula trägt. "Papi bringt seine Mädchen nach Hause", betitelte die Blondine den Schnappschuss und bedankte sich für die vielen Glückwünsche von Fans und Kollegen.

