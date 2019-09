Sandy Meyer-Wölden (36) zeigt bekanntlich oft und gerne, was für einen durchtrainierten Body sie hat. Das Model lässt seine Community am laufenden Band an seiner Fitness-Routine teilhaben und präsentiert ebenso häufig das Resultat seiner schweißtreibenden Sessions! Nachdem Alessandra zuletzt in Sportklamotten ihr stahlhartes Sixpack zur Schau gestellt hat, hüllt sie ihre Muskeln dieses Mal in ein deutlich eleganteres Outfit! Was für eine Veranstaltung sie wohl so figurbetont einheizt?

Das Foto auf ihrem Instagram-Account erstaunt ihre Follower: Darauf posiert die Blondine in einem rot gemusterten Zweiteiler. Der lange Rock und das knappe Top gewähren freie Sicht auf Sandys stählerne Bauchmuskeln! "Wenn die Hochzeitsglocken auf Ibiza läuten, sieht es so aus", beschreibt die Fitnessliebhaberin den Beitrag.

Ihre Fans sind von der luftigen Garderobe hin und weg: "Du siehst klasse aus", lautet nur einer von vielen Kommentaren zu Alessandras Auftritt bei der Sommerhochzeit. Wie gefällt euch ihre Rock-Shirt-Kombi? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / sandymeyerwoelden/ Sandy Meyer-Wölden auf der Ibiza-Hochzeit ihrer Freunde

Instagram / sandymeyerwoelden/ Alessandra Meyer-Wölden, Model

Instagram / sandymeyerwoelden/ Alessandra Meyer-Wölden auf Ibiza

