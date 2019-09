Nachdem Cathy Hummels (31) und ihr Mats (30) während der vergangenen drei Jahre in München lebten, verschlug es das Ehepaar in diesem Sommer nun wieder zurück in den Ruhrpott nach Dortmund. Bislang hatte die Unternehmerin beruflich einiges zu tun und konnte daher ihren Mann bei Heimspielen nicht unterstützen. Dies soll nun aber wieder anders werden: Gestern war die Influencerin erstmals seit langer Zeit wieder mit im Stadion dabei!

In ihrer Insta-Story verriet die Mama von Ludwig (1), wie sehr sie sich freue, ihren Liebsten in Dortmund wieder anfeuern zu können. "Das erste Mal, dass ich jetzt da bin. Ich bin ganz gespannt!", lauteten ihre Worte. Dabei unterstützte sie ihren Mann nicht alleine, sondern mit Begleitung – Cathys Freundin Masha sowie Bloggerin Carmushka saßen ebenfalls mit im Stadion. Ein aktuelles Foto zeigt die Brünette, wie sie mehr als happy vor der Tribüne posiert.

Auch wenn Cathy derzeit viel unterwegs ist, versucht sie, so viel wie möglich für ihren Ludwig und Mats da zu sein. "Die oberste Priorität hat eben die Familie!", sagte sie kürzlich gegenüber der Abendzeitung München. Auf die Frage, wie sie mit einem Vereinswechsel ihres Partners ins Ausland umgehen würde, reagierte die Brünette in dem Interview entspannt: Für sie stelle sich nicht die Frage, ob man in dem Fall gemeinsam umziehen würde. Das sei für sie selbstverständlich.

Instagram / catherinyyy Ludwig und Cathy Hummels im August 2019

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels im Juli 2019

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Model und Moderatorin

