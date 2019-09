Das Glück ist auf Calantha Wollnys (19) Seite! Vor neun Monaten brachte der Wollny-Star seine Tochter Cathaleya zur Welt. Mit dem Vater ihres Sprösslings ist Calantha allerdings nicht mehr zusammen. Aufgrund einiger ihrer Beiträge in den sozialen Medien kursierte seit einigen Wochen das Gerücht, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Nun macht sie es offiziell: Sie ist frisch verliebt!

Auf ihrem Instagram-Account postet Calantha seit Ende August Bilder von sich mit einem Mann namens Gio Hein. Anfangs beteuerte sie noch, dass es sich hierbei nur um einen Freund handle. Doch vor wenigen Tagen bekannte sie sich offiziell zu ihren Gefühlen: "Ich liebe dich. War so schön heute", schrieb sie nach einem offenbar tollen Tag mit ihrem neuen Freund. Seitdem lädt sie täglich aktuelle Fotos hoch und auch der 20-Jährige hat bereits einen gemeinsamen Liebesschnappschuss auf seinem Profil geteilt.

Die Fans des Reality-TV-Sternchens sind neugierig und löchern es in seinen Insta-Storys mit Fragen rund um ihren neuen Partner. Sie habe ihren Gino auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt. Auf die Frage, was Calantha an ihrem neuen Freund schätzt, antwortet sie: "Seine Ehrlichkeit, dass er dazu steht, was er ist und was er tut!" Außerdem liebe er ihre kleine Tochter. Gemeinsamer Nachwuchs sei derzeit aber noch nicht geplant.

Instagram / calantha_wollny_ Calantha Wollny mit ihrem neuen Partner Gio Hein

Instagram / calantha_wollny_ Gio Hein und Calantha Wollny

Instagram / calantha_wollny_ Calantha Wollny und ihr neuer Lebensgefährte Gio Hein

