Im Hause Baldwin gibt es jetzt was zu feiern! Erst vor fünf Monaten hatten der Schauspieler Alec Baldwin (61) und dessen Frau Hilaria (35) bedauerliche Neuigkeiten zu verkraften: Die 35-Jährige erlitt eine Fehlgeburt. Trotz des Schicksalsschlags betonte die Fitnesstrainerin immer wieder, sich so schnell wie möglich weitere Kinder mit ihrem Partner zu wünschen. Dieser Traum ist nun in Erfüllung gegangen!

Die frohe Botschaft gab Hilaria in einem Instagram-Post preis: Zu dem Video, dass die Herztöne ihres Babys festhält, schrieb sie: "Es ist noch sehr früh, aber ich habe gerade herausgefunden, dass eine kleine Person in mir drin ist. Das Geräusch dieses starken Herzens macht mich so glücklich, vor allem nach den tragischen Verlust, den wir im Frühling erlitten haben." Das Abwarten der üblichen zwölf Wochen bis zur offiziellen Schwangerschaftsverkündung sei für sie dennoch keine Option gewesen.

"Wir wollen diese News teilen, weil wir so aufgeregt sind und die Schwangerschaft einfach nicht verstecken wollen. Die ersten paar Monate sind wegen der Erschöpfung und Übelkeit einfach tough und ich möchte nicht so tun, als ob es mir gut geht", erklärte Hilaria. Selbst nach ihrer Fehlgeburt war die vierfache Mama ganz offen mit ihren Emotionen umgangen. So wolle sie auch ihr aktuelles Familien-Abenteuer handhaben.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren vier Kindern

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwins Schwangerschaftsverkündung

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin wenige Tage nach ihrer Fehlgeburt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de