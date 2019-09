Die Sturm der Liebe-Zuschauer sind immer noch fassungslos: Désirée von Delft (34) alias Romy Ehrlinger ist aus der ARD-Telenovela ausgestiegen und ihre Figur hatte ein dramatisches Ende am Fürstenhof: Noch während der Hochzeit mit ihrer großen Liebe Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel, 29) brach Romy zusammen und verstarb schließlich im Krankenhaus – sie wurde das Opfer eines Gift-Anschlags, das aber nicht ihr gegolten hatte, sondern Denise (Helen Barke, 24). Die Fans sind bestürzt über Désirées Serien-Aus und finden einstimmig: Romy hatte den traurigsten "Sturm der Liebe"-Ausstieg aller Zeiten!

Das ergibt eindeutig eine entsprechende Promiflash-Umfrage (Stand: 18. September, 14:45 Uhr): Von 2.606 Teilnehmern geben 96,7 Prozent (2.519 Stimmen) an, traurig über Désirées SdL-Ende zu sein. Vor allem, weil ihr TV-Tod so aufwühlend gewesen sei. Nur 3,3 Prozent (87 Stimmen) hätten ihrer Meinung nach schon traurigere Ausstiege im Daily-Format erlebt. Dieses Urteil spiegelt sich auch auf der Facebook-Seite von Promiflash wider: "Schade, dass sie jetzt ganz weg ist. Wäre schön gewesen, wenn es ein Happy End gegeben hätte" und "Das war die allertraurigste Folge von 'Sturm der Liebe'. Ich musste noch nie so sehr weinen wie heute", lauten nur zwei Kommentare dazu.

Der Serien-Tod von Romy fesselte die Zuschauer – kein Wunder, dass auch die Quoten dementsprechend toll waren: Laut dem Medienmagazin quotenmeter.de erreichte die traurige Folge bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 10,2 Prozent. Es ist bereits das vierte Mal, dass die Soap 2019 einen zweistelligen Wert bei der jungen Zielgruppe erreichte.

ARD / Christof Arnold, Sandro Kirtzel und Désirée von Delft bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel und Désirée von Delft, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD/Christof Arnold Désirée von Delft spielt Romy Ehrlinger bei "Sturm der Liebe"

