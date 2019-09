Ihre Rasselbande ist um ein Mitglied reicher geworden! Iris Klein (52) ist nicht nur Mutter von drei Kindern, sondern auch eine leidenschaftliche Hunde-Mama. Im vergangenen Jahr nahm sie ihre Fellnasen mit in ihre neue Heimat Mallorca. Ihr großes Herz für Tiere scheint sie auch an ihre jüngste Tochter Jennifer Frankhauser (27) vererbt zu haben: Ein neuer Post zeigt, dass die ehemalige Dschungelkönigin sich nun schon um ihren zweiten Vierbeiner kümmert!

Auf Instagram veröffentlichte Iris ein Bild von Jenny mit der Chihuahua-Hündin Haylie. Die 27-Jährige hält das süße Fellknäuel auf dem Arm und freut sich. Iris schrieb dazu: "Unser neues Familienmitglied." Mit den Hashtags "Mama ist stolz" und "Big Love Show" machte sie deutlich, wie vernarrt sie selbst in das Haustier ist. Ihre Fans sind ebenfalls ganz begeistert. "Falls du mal einen Hundesitter brauchst, ich würde mich freiwillig anbieten. Meine Tochter würde sie wahrscheinlich mit Liebe zuschütten!", kommentierte eine Userin.

Hunde erobern das Herz von Daniela Katzenbergers (32) Halbschwester offenbar schnell. Nach einem TV-Date in der Sendung "Promis privat" erzählte die Schlagersängerin: "Ich kann euch sagen, ich bin verliebt. Er hatte einen Hund dabei. Der war so süß." An dem Mann hatte sie kein Interesse.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, 2019

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Jenny Frankhauser

Anzeige

Jennifer Frankhauser Jennifer Frankhauser mit Chihuahua-Hündin Haylie, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de