Sie waren nicht nur enge Freundinnen, sondern teilten auch das gleiche Schicksal! Sowohl Sylvie Meis (41) als auch Miriam Pielhau (✝41) kämpften jahrelang gegen den Krebs – während Sylvie die tückische Krankheit besiegen konnte, verlor Miriam den Kampf im Juli 2016 endgültig. Kurz zuvor hatte sie auf dem Dreamball von der Niederländerin den Leading Ladies Award in der Kategorie "Gesundheit" überreicht bekommen. Auch heute Abend findet in Berlin wieder der Dreamball statt – zu diesem Anlass widmete Sylvie ihrer verstorbenen Freundin rührende Zeilen im Netz.

"Vor zehn Jahren besuchte ich den Dreamball zum ersten Mal. Damals steckte ich mitten in der Chemotherapie, trug eine Perücke und kämpfte den schwierigsten Kampf, den ich je zu kämpfen hatte: Brustkrebs", begann die 41-Jährige ihren herzzerreißenden Text auf Instagram. "Ich erinnere mich, dass ich mich an diesem Abend so zerbrechlich gefühlt habe, aber auch inspiriert, als ich diese unglaublich tolle Frau – Miriam Pielhau – traf. Sie besuchte den Dreamball 2009 mit kurzen Haaren und strahlend voller Leben. Diese Nacht war der Beginn einer wunderschönen Freundschaft", erinnerte sich die Moderatorin weiter an das Kennenlernen vor zehn Jahren.

Einige Jahre später scheint die Dessous-Designerin noch immer intensiv um Miriam zu trauern, die ihr damals so viel Kraft geschenkt hatte. "Meine liebe Miri, 2016 wurdest du uns viel zu früh genommen. Ich vermisse dich noch immer an jedem einzelnen Tag. Du bist für immer in unseren Herzen und ich weiß, dass Gott mit dir den strahlendsten Engel bei sich hat", schrieb sie weiter zu dem Schnappschuss, der 2009 entstanden war.

Getty Images Sylvie Meis und Miriam Pielhau bei der Trubute to Bambi Show im Oktober 2013

Anzeige

Actionpress/ Gulotta,Francesco Sylvie van der Vaart beim SemperOpernball, Februar 2019

Anzeige

Getty Images Miriam Pielhau bei der Goldenen Henne in Berlin, 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de