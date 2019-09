Kopfschütteln und Tränen bei Dijana Cvijetic! Die ehemalige Miss Universe Schweiz ging in der dritten Staffel von Love Island auf Liebessuche. Zusammen mit Asena Neuhoff wurde die Beauty in die Villa geschickt, um dort an den heißen Single-Boys zu baggern. Sie musste das Format allerdings kurz darauf schon wieder verlassen und blickte jetzt ganz schockiert aus der Wäsche: Der Exit ihrer Freundin machte ihr richtig zu schaffen!

In der achten Folge der RTL II-Sendung wählten die Zuschauer die Kandidaten raus, die es ihrer Meinung nach nicht so ernst meinten mit der Liebessuche. Das Los fiel auch auf Asena, weshalb sie die Show anschließend verlassen musste. Ihr Rauswurf ließ Dijana in deren Instagram-Story in Tränen ausbrechen. "Bei Asena zerreißt es mich gerade, weil sie wirklich Gefühle hatte und sie eine von denen war, die es ernst gemeint haben", zeigte sie sich schockiert und schüttelte den Kopf.

Asena selbst war nach ihrem Auszug nicht minder überwältigt. "Man ist sehr emotional und fühlt sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen", fasste sie ihre Emotionen im anschließenden RTL II-Interview zusammen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Dijana Cvijetic, Influencerin

Instagram / deeanaofficial Instagram-Story von Dijana Cvijetic

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis, Dijana, Danilo und Asena bei der "Love Island"-Paarzeremonie

