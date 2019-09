Was für ein starker Auftritt! Heute Abend versuchen wieder etliche Gesangstalente ihr Glück bei The Voice of Germany – darunter auch Drag Queen Oxa aus Brasilien. Der Paradiesvogel blickt bereits auf eine beachtliche Bühnenkarriere zurück: So war der Künstler schon Teil des berühmten Hamburger Musicals "The Lion King" und tanzte sogar in der Crew von Jennifer Lopez (50)! Diese Erfahrung zahlte sich nun definitiv aus: Oxa hat "The Voice of Germany" total gerockt!

Von der ersten Sekunde an gab das Bühnentalent alles – und lieferte auf XXL-High-Heels eine spektakuläre Tanz-Performance ab, die dem Studiopublikum mächtig einheizte! Doch damit nicht genug: Auch stimmlich konnte Oxa mit einer flippigen Interpretation des Eurovision-Song-Contest-Hits "Toy" überzeugen. Besonders verzaubert war Mark Forster (35), der sich als Einziger zu Oxa umdrehte und sich so die Mega-Stimme gleich für sein Team sicherte. Mark zeigte sich zwar zunächst noch überrascht und "ängstlich" in Anbetracht von Oxas quirliger Art und außergewöhnlichem Erscheinungsbild – freue sich aber schon sehr auf die Zusammenarbeit.

Tatsächlich wäre Alice Merton (26) Oxas absoluter Wunsch-Coach gewesen. "Ich liebe dich", rief der gelernte Musical-Darsteller ihr entgegen, als diese den Auftritt lobte. Alice freute sich riesig über das Kompliment und sprang glatt auf die Bühne, um Oxa eine herzliche Umarmung zu schenken. Anschließend schwärmte sie noch von Oxas heißem Neon-Outfit: "Wow, schaut euch diesen Look an!"

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

ProSieben/André Kowalski Mark Forster bei "The Voice of Germany" 2019

ProSieben/André Kowalski Alice Merton bei "The Voice of Germany" 2019

