Muss es immer ein nobler Schlitten sein? Michael Wendler (47) gehört zu den bestbezahlten Schlagerstars in Deutschland. Seine Freundin Laura (19) möchte Influencerin werden und bekommt mittlerweile schon einige Kooperationsanfragen. Zurzeit macht das Paar einen Roadtrip durch Spanien in einem geliehenen Mini. Der Kleinwagen entspricht jedoch nicht den üblichen Vorstellungen des Sängers – und das hat bei seinen Fans Unverständnis ausgelöst!

Der Wendler postete in seiner Instagram-Story, wie er zusammen mit seiner Liebsten das türkise Auto abholt. Anfangs scheint er noch begeistert zu sein, doch die Stimmung schlägt schlagartig um, als er sich ans Steuer setzt. "So, der erste Tag in einem Mini. Ich bin noch nie Mini gefahren", erklärt er seiner Netzgemeinde. Anschließend meckert er er: "Das ist der totale Abstieg!" Sonst sei er immer nur die "dicken Karren" gefahren. Auch Lauras Begeisterung hält sich in Grenzen. Sie möge zwar Minis, beschwert sich aber darüber, dass das Gefährt nicht mal voll ausgestattet sei. Dabei hat die 19-Jährige noch gar keinen Führerschein.

Die Community ist entsetzt darüber, dass sich die Turteltauben über den Leihwagen aufregen. Ein User nimmt die Äußerungen der Sommerhaus-Stars allerdings mit Humor und witzelt: "Ich hätte ihm ja meinen Heli geliehen!"

Collage: ActionPress/azee; Instagram/wendler.michael Laura Müller, Michael Wendler und ihr Leih-Mini

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Bestätigt Schlagerstar Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller

Anzeige

Instagram / wendler.michael Reality-TV-Stars Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de