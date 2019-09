Ihre Abenteuer-Tour endete mit einer ekligen Überraschung! Michael Wendler (47) und Partnerin Laura Müller (19) genießen ihre Zweisamkeit gerade in vollen Zügen – und jetten gemeinsam durch die Welt. Kürzlich haben die Turteltauben in Mallorca einen Trip in einen Safari-Park unternommen und dabei ein ziemlich verstörendes Video mit ihren Fans geteilt. Im Netz postete der Wendler einen Clip von einem Pavian, der sein Geschäft vor den Augen des Paares auf deren Auto erledigte.

"Wir müssen jetzt die Fenster schließen, krass", kommentierte Michael auf seinen Instagram-Kanal. Während der Schlagerstar und seine Freundin im Wagen saßen, hatte sich eines der frei laufenden Äffchen des Parks darauf niedergelassen und keine Anstalten gemacht, sein Plätzchen wieder zu verlassen. "Jetzt kackt der noch, jetzt kommt da noch ein Köttel raus", hörte man den Sänger in seiner Story kurz darauf entgeistert rufen. Wie er dann aber erleichtert ausplauderte, handelte es sich bei dem Auto aber nur um einen Leihwagen.

Während Michael ziemlich schockiert auf die schmutzigen Hinterlassenschaften des Tieres reagierte, fand seine Liebste die Aktion offenbar richtig lustig. Im Hintergrund hörte man die brünette Beauty lauthals lachen. Der Scheiß-Tag der beiden nahm dann aber offenbar doch noch eine glückliche Wendung. Denn nachdem der Affe seinen Darm erleichtert hatte, wurde die Auto-Fassade von einem eifrigen Zebra direkt wieder sauber geleckt.

