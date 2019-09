Paarungszeit bei Love Island! Das letzte Mal, dass sich die Duos in der Kuppelshow neu zusammenfinden sollten, war in Folge vier. Seitdem sind die Singles nur aus anderen Gründen aus der Liebesvilla geflogen. Das soll sich in der zehnten Episode des Flirt-Formats ändern. Die Karten könnten ganz neu gemischt werden, denn die sechs Damen dürfen sich je einen Mann aussuchen. Für einen Islander ist damit Endstation: Die Promiflash-Leser haben abgestimmt, wer ihrer Meinung nach die Insel verlassen wird.

In einer aktuellen Umfrage sticht Erik deutlich hervor. Über 50 Prozent (684 Stimmen) der knapp 1.400 Votes gingen an den 22-Jährigen (Stand: 19. September, 19:05 Uhr). Ob der Hobbyfotograf den Zuschauern einfach zu lieb für die frivole Show ist? Zumindest konnte er bei seinen bisherigen Damen wie Melissa und Lisa nicht ernsthaft punkten. Auch sein Schwarm, Nachzüglerin Julia, ließ den Blondschopf sehr schnell abblitzen.

Ein anderer Kandidat, der laut Ansicht vieler das Weite suchen könnte, ist Yasin. Der Südländer bekam 14,3 Prozent der Stimmen. Danach folgen Sidney (12,1 Prozent), Aleksandar (11 Prozent), Philipp (7,2 Prozent) und Danilo (3,8). Für am unwahrscheinlichsten halten die Promiflash-Leser das Ausscheiden von Muskelmann Mischa.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Erik Richter-Alten, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II / Magdalena Possert Erik und Lisa, "Love Island"-Couple

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Couple 2019

