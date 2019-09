Der Countdown läuft! Es sind nur noch wenige Wochen, bis die zweite Staffel von Bachelor in Paradise startet. Am Dienstag wurde bereits bekannt gegeben, dass die erste Folge am 15. Oktober im Fernsehen laufen wird. Damit wurde auch gleichzeitig der Dienstag als neuer Ausstrahlungstag bestätigt. Doch das sind noch lange nicht die letzten Änderungen: Die nächste Staffel verspricht nicht nur mehr Folgen, sondern auch noch eine anschließende Talk-Sendung mit ehemaligen Kandidaten!

Wie RTL bestätigt, wird es in diesem Herbst neun anstatt sechs Folgen geben, die jeweils zwei Stunden dauern werden. Wer den regulären Bachelor-Dienstag nicht abwarten kann, findet die aktuellen Folgen eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei TVNOW. Doch nach 120 Minuten geballter Flirterei ist noch lange nicht Schluss. Im Anschluss der Kuppelshow lädt Frauke Ludowig (55) zum Talk mit Teilnehmern und Ex-Kandidaten der im TV stattfindenden Singlebörse ein. Zusammen wärmen sie die spannendsten und rührendsten Momente zwischen den Singles der aktuellen Folge noch mal auf.

Dass sich die Teilnehmer wirklich während des TV-Formates ineinander verlieben können, ist längst bewiesen. Auch wenn die Liebelei von Evelyn Burdecki (31) und Domenico de Cicco (36) nicht hielt, so schafften es doch zwei andere Mitstreiter: Nach den Dreharbeiten zur ersten "Bachelor in Paradise"-Staffel fanden Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) zueinander.

TVNOW Ex-Bachelorette-Boy Filip Pavlovic

TVNOW Jade Übach, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

