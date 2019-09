Dürfen die Love Island-Fans auf ein Wiedersehen mit dem Pechvogel hoffen? In der neunten Folge der Kuppelshow verletzte sich Dennis so unglücklich am Fuß, dass er die Villa verlassen musste. So richtig verabschieden konnte sich der Weltenbummler nicht von seinen Mitstreitern, auch das anvisierte Kennenlernen mit Julia fiel wegen des Exits aus. Kann Dennis diese Momente noch nachholen? Jetzt hat der Content Creator verraten, wie die nächsten Tage für ihn ablaufen werden!

Im Aftersun-Talk nach der Donnerstagsfolge erfuhren die Zuschauer, dass der 27-Jährige erst einmal nach Deutschland geflogen werde, um seinen lädierten Zeh dort behandeln zu lassen. "Ich habe morgen noch mal einen Arzt-Termin zur Nachsorge wegen meinem Fuß", erklärte Dennis, der sich beim morgendlichen Workout am Pool weh getan hatte. Wie lange er in Behandlung bleiben wird, sei noch nicht klar – für eine Rückkehr in die Sendung würden dem Blondschopf immerhin noch etwas mehr als zwei Wochen bleiben.

Sein Show-Aus traf den Lüneburger vor allem, weil er gerne noch ein Gespräch mit einer bestimmten Person geführt hätte. Das hatte er in seiner Videobotschaft an die Islander erklärt, dabei aber Julias Namen, die er mit dieser Aussage wahrscheinlich gemeint hatte, nicht ausgesprochen. Ob der Dennis nach seiner Genesung noch die Chance bekommt? "Ich wünsche mir natürlich, dass ich zu 'Love Island' zurückkehren könnte. Ein paar Sachen aufklären, mich richtig verabschieden. Das war so echt nicht mein Stil. Zurückzukommen wäre echt nice", sagte Dennis.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Dennis (ganz rechts) rutscht weg

RTL II – Magdalena Possert Dennis, "Love Island"-Kandidat 2019

RTL II/Magdalena Possert Die Islander schauen Dennis' Videobotschaft

