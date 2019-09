Bittere Nachrichten aus Love Island! Das Glück war in Folge neun definitiv nicht auf der Seite von Dennis Glanz. Beim morgendlichen Workout mit den anderen Single-Boys stürzte er und verletzte sich schwer am Fuß. Deswegen musste der lebensfrohe Weltenbummler jetzt die Kuppelshow verlassen, was bei seinen ehemaligen Mitbewohnern für große Bestürzung und Trauer sorgte. Doch wie geht es Dennis nach diesem überhaupt nicht nicem Exit?

Im Interview mit RTL II machte der Hottie seinem Ärger Luft. Körperlich gehe es ihm den Umständen entsprechend, aber... "Emotional bin ich noch sehr aufgewühlt, weil ich einfach mit ein paar Dingen nicht wirklich abschließen konnte." Er hatte in der Show nämlich noch sehr großer Ziele, die er jetzt nicht in die Tat umsetzen konnte. "Es gibt da eine Person, mit der ich sehr gerne noch ein Gespräch geführt hätte. Um wen es dabei geht, möchte ich gerne für mich behalten." Damit dürfte wohl Julia gemeint sein – am Abend zuvor hatten die beiden sich offenbar zum weiteren Kennenlernen verabredet.

Dabei handelte es sich definitiv nicht um Melissa. Mit der hübschen Brünetten hatte der Lüneburger bereits abgeschlossen. "Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten entdeckt und die ehrlichen Gespräche haben uns beiden gutgetan. Leider fehlte zwischen uns die Anziehung und es freut mich, dass sie und Danilo zueinandergefunden haben", offenbarte er zudem.

Nächste Folge von "Love Island" morgen Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II/Magdalena Possert Dennis (ganz rechts) beim morgendlichen Work-out

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Die Islander schauen Dennis' Videobotschaft

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Melissa und Dennis in der "Love Island"-Villa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de