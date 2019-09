Lisa und Lena (17) sind die wohl bekanntesten Influencer-Zwillinge Deutschlands! Vor rund fünf Monaten teilten die Webstars ihr TikTok-Aus mit, vor Kurzem kündigten sie schließlich ihre eigene YouTube-Entertainment-Show an. Und jetzt setzten sie noch mal einen oben drauf: Die beiden Blondinen sind auf dem Cover des internationalen TUSH-Magazins zu sehen – und dürften für viele Fans darauf kaum wiederzuerkennen sein.

Was für ein krasser Wandel! Auf dem Cover-Foto präsentieren sich die sonst so fröhlichen Mädchen in einem komplett neuen Look: Sie sind weiß gekleidet und gespenstisch geschminkt. Neben dunkelrotem Lippenstift tragen Lisa und Lena toupierte Perücken und schauen mit ernstem Blick in die Kamera. Wie Just Jared berichtete, inszeniert das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe das Thema Märchen. Auch Bonnie Strange (33) ist Teil dieser Fotoreihe.

Die TikTok-Stars teilten das Cover mit ihren Followern auf Instagram. Unter dem Post der Schwestern zeigten sich ihre Anhänger mehr als begeistert, Fernsehmoderator Kai Pflaume (52) kommentierte das Bild mit den Worten: "Was ist das denn bitte für ein cooles Foto. Wahnsinn".

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena im Februar 2019

Anzeige

Keuenhof, Rainer Lisa und Lena bei der Musiksendung "The Dome" im November 2018

Anzeige

WENN / Starpress Kai Pflaume beim Bambi 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de