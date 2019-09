Traut sich C-Bas auch bald ins Trash-TV? Im August zeltete Chris Manazidis elf Tage im Zeltlager von Promi Big Brother – die Teilnahme an der berühmt-berüchtigten TV-Show war allerdings nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen. Seine Kollegen von Bullshit TV hatten den gebürtigen Griechen in die Sendung geschickt – die Brüder Phil und C-Bas forderten ihn im Rahmen ihres YouTube-Formats "Chris traut sich alles" heraus. Jetzt hat ihnen der Tattoo-Fan Rache geschworen: Er will seinen besten Freund C-Bas ins Dschungelcamp beordern!

Am Freitag beantwortete das Comedy-Trio in einem YouTube-Livestream Zuschauer-Fragen. Ein Fan schlug vor, dass einer der Jungs bei dem umstrittenen TV-Format mitmachen sollte – für Chris ein gefundenes Fressen. "Ja, C-Bas muss nächstes Jahr unbedingt ins Dschungelcamp, weil jetzt werden die beiden Jungs auseinandergenommen." Der 32-Jährige forderte seine Follower gleich auf, den Blondschopf in den sozialen Netzwerken als neuen Kandidaten für die RTL-Sendung vorzuschlagen. Phil schien viel von der Idee zu halten – C-Bas fand das Ganze nicht so lustig. "Ja, aber selbst wenn ihr das tut, ihr könnt mich ja nicht darein zwingen", meinte der NBA-Kommentator.

Für den zweiten Bruder, der den Einzug des Comedians bei "Promi Big Brother" einfädelte, hat Chris auch eine Idee: "Der kommt danach. Gucken wir mal... Let's Dance, Digga! Phil bei 'Let's Dance'!" Letzterer würde offenbar eher Das Sommerhaus der Stars vorziehen – da sei bislang noch kein YouTuber gewesen.

Instagram / cbas C-Bas von Bullshit TV

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer des Campingplatzes

Getty Images Chris, Philipp und C-Bas von Bullshit TV

