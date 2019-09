Taylor Swift (29) ist ein riesiger Fan der Fantasy-Show Game of Thrones. Das machte sie schon mehrfach deutlich. Genauso wie alle anderen GoT-Fanatiker saß also auch die millionenschwere Sängerin gespannt vor dem Fernseher, als kürzlich die letzte Episode der HBO-Serie über die Bildschirme flimmerte. Und dabei konnte sie sich mit einem Charakter des fulminanten Staffelfinales besonders identifizieren und sogar Parallelen zu ihrem eigenen Leben ziehen, wie Taylor jetzt erzählte!

In einem Interview mit dem Rolling Stone sprach die 29-Jährige darüber, wie sehr sie die Entwicklung von Serienfigur Daenerys an ihr eigenes Leben erinnert. "Ich habe mich wirklich mit Daenerys' Storyline identifiziert, weil diese meines Erachtens deutlich macht, dass es für eine Frau viel einfacher ist, Macht zu erlangen, als sie aufrechtzuerhalten", analysiert die "Me"-Interpretin. Taylor zieht auch einen direkten Vergleich zwischen ihrer Karriere und der "Game of Thrones"-Figur: "Für mich war die Zeit, in der ich das Gefühl hatte, verrückt zu werden, die Zeit, in der ich versuchte, meine Karriere so fortzusetzen, wie ich sie begonnen hatte."

Darüber hinaus äußerte sich Taylor auch zu der Kontroverse um das Finale der Fantasyshow, das für viele Fans sehr enttäuschend war: "Also klinisch gesehen reagiert unser Gehirn auf das Ende unserer Lieblingssendung so wie auf eine Trennung. Es gibt keinen guten Weg, es zu beenden." Egal, was passiert wäre, Fans wären so oder so verärgert gewesen, meint die Sängerin.

ActionPress Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Getty Images Taylor Swift bei "Good Morning America"

Wiese/face to face / ActionPress Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

