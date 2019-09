Costa Cordalis (✝75) bewegte mit seiner Musik Millionen. Mit Hits wie "Anita" oder "Carolina komm" machte sich der Sänger unsterblich. Dass seine Songs auch nach seinem Ableben weiter bestehen würden, war dem gebürtigen Griechen vermutlich klar. Ob das wohl ein Grund dafür war, dass er seinen Beruf fast bis zu seinem Tod ausführte? Jetzt sprach sein Sohn Lucas (52) erstmals über Costas große Verbundenheit zur Musik.

In der SWR-Sendung "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sprach der Wahlmallorquiner über die Leidenschaft, die sein Vater für seine Werke entwickelte. Selbst den Video-Dreh zu ihrem gemeinsamen Lied "Feuer der Nacht" zog Costa trotz Krankheit durch. "Es war ihm bis zu seinem letzten Atemzug wichtig, Musik zu machen. Ich sehe das jetzt, dass er sich da noch bei mir abstützt", beurteilte der 52-Jährige die Szenen des Musikclips. Zudem sei das auf der Bühne stehen für den Verstorbenen ein unglaubliches Geschenk gewesen. "Da konnte er alle für sich gewinnen und die Leute begeistern", fügte Lucas hinzu.

Dass er selbst bei den gemeinsamen Auftritten eher im Schatten seines berühmten Erzeugers stand, machte ihm nicht sonderlich viel aus. "Mein Vater ist eine Legende. Meine Persönlichkeit ist zum Glück so, dass ich es mag, andere Leute strahlen zu lassen." Er arbeite nämlich größtenteils als Musikproduzent und erfreue sich daran, für andere Leute tolle Songs zu schreiben.

ActionPress Lucas Cordalis auf dem Oktoberfest in München

RTL II Costa und Lucas Cordalis' Cover zur Single "Feuer der Nacht"

Starpress/WENN.com Lucas und Costa Cordalis im Megapark Mallorca, April 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de