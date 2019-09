Endlich neue Gesichter im Love Island-Getümmel! Seit nunmehr zwei Wochen flirten, streiten und feiern die Kandidaten der Kuppelshow vor den Augen der TV-Fans. Heute Abend erwartet die Zuschauer ein weiterer "Granateneinschlag": Drei neue Damen entern die Villa auf Mallorca mit dem Plan, den alteingesessenen Bewohnerinnen ihre Eroberungen streitig zu machen. Promiflash stellt euch die Neuzugänge Dana Feist, Lina und Vivien Michalla vor!

Mit Dana erwartet die Islander definitiv frischer Wind: Die 23-Jährige ist Soldatin! An sich selbst hebt die Oldenburgerin besonders ihren Charakter, ihre lockere und offene Art und Ehrlichkeit hervor. Im Mai 2018 hat sie sich von ihrem letzten Freund getrennt – und weil der Liebeskummer mittlerweile Schnee von gestern ist, will sie nun ihren Traummann bei "Love Island" kennenlernen. "Viele sagen, dass ich eingebildet und desinteressiert rüberkomme. Deswegen sprechen mich wohl auch nicht so viele Männer an. Aber wenn jemand sich traut und ich den Mann wirklich mag, dann fixiere ich mich nur auf ihn", erklärt sie im Interview mit RTL II.

Lina aus Wuppertal beschreibt sich selbst mit dem Song "Sweet but Psycho" von Ava Max – steht den Villa-Bewohnern etwa Trouble ins Haus? Die Studentin, die seit einem Jahr single ist, möchte mit ihrer Ausstrahlung, ihren blonden Haaren und ihren blauen Augen punkten. "Ich habe in der Vergangenheit oft zu schnell geglaubt, verliebt zu sein, obwohl ich es dann doch nicht war. Damit habe ich natürlich den einen oder anderen enttäuscht, was ich auch bereue", sagt die 22-Jährige. Ob gebrochene "Love Island"-Herzen damit ausgeschlossen sind?

Loyalität, ein großes Herz und Humor: Mit diesen Eigenschaften stürzt sich Vivien aus Mülheim an der Ruhr nach einem Solo-Jahr ins Kuppelshow-Abenteuer. Die 26-Jährige arbeitet als Eiskonditorin sehr viel, was sie als einen möglichen Grund für ihr Single-Dasein sieht – ebenso wie die Tatsache, dass sie fünf Katzen besitzt. Doch Vivien kann auch anders als zuckersüß: "Ich habe Humor, bringe frischen Wind in die Villa und bin offen und ehrlich. Das kann man ja nicht von allen Islandern behaupten", stellt sie vor ihrem Einzug klar. Sie kann sich vorstellen, aufgrund ihrer direkten Art mit Julia aneinanderzugeraten. Doch erst einmal wird es wohl eher zwischen ihr und Melissa, Samira oder Ricarda krachen: Deren TV-Freunde Danilo, Yasin und Mischa stehen im Fokus der drei Neuzugänge Vivien, Lina und Dana! Welche der Granaten ist euer Favorit? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Neue Folge von "Love Island" heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II.

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidatin Dana

Love Island, RTL II Lina, Kandidatin der dritten "Love Island"-Staffel 2019

Love Island, RTL II "Love Island"-Nachrückerin Vivien

Love Island, RTL II "Love Island": Yasin, Danilo und Mischa mit Samira, Melissa und Ricarda

